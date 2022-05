“Na die eerste brand stond verzekering al klaar met het geld. Waarom dan een tweede brand stichten?”: zaakvoerder van iconisch restaurant voor rechter na dubbele brandstichting

OudenburgDe zaakvoerder van restaurant De Clesse in Oudenburg verscheen donderdagmorgen voor de rechtbank. De man wordt verdacht van dubbele brandstichting in zijn restaurant. Om de verzekering op te lichten, volgens het parket. “Wij vragen resoluut de vrijspraak”, aldus zijn advocaat.

Stak P.K. (43) zijn eigen restaurant De Clesse in Oudenburg tot twee keer toe in brand? Op die vraag moet de correctionele rechter in Brugge een antwoord geven. Eind 2020 brandde de iconische zaak zowat volledig uit. En daar zat de zaakvoerder volgens het parket zélf voor alles tussen. Zij beslisten dan ook om P.K. te vervolgen. “Het verslag van de gerechtsdeskundige is duidelijk”, zei de procureur donderdagmorgen in de rechtbank. “Daarom werd hij ook gedagvaard. We vragen dan ook dat de rechtbank hem zal straffen.”

Brand op tweede Kerstdag

De eerste brand - op 26 december 2020 - beroerde zowat gans Oudenburg. Restaurant De Clesse is dan ook al vele jaren op het Marktplein gelegen. Maar op tweede Kerstdag sloegen de vlammen er uit het dak. Meteen was duidelijk dat de schade gigantisch zou zijn. Het pand brandde dan ook volledig uit.

Volledig scherm De eerste brand was zeer hevig. © Bart Boterman

Uitbater P.K. was op dat moment zelf in het pand aanwezig. Hij kon zelf net op tijd naar buiten lopen. Hij aanschouwde van op het Marktplein de vlammenzee. Huilend en snikkend. “Ik heb niets meer. Zelfs mijn gsm ligt daar nog. Het enige wat ik nog heb zijn de kleren die ik draag”, zei hij toen.

De branddeskundige ging er aanvankelijk van uit dat het om een accidentele brand ging. De verzekering maakte zich klaar om uit te betalen en in Oudenburg werden zelfs solidariteitsacties op poten gezet. Maar een week later werd de brandweer opnieuw naar het restaurant geroepen. Deze keer was in een berghok brand ontstaan. En daar was snel duidelijk dat er kwaad opzet mee gemoeid was: enkele houten palletten waren in brand gestoken.

Volledig scherm De brandweer moest vrijdagavond opnieuw uitrukken naar restaurant De Clesse in Oudenburg. © De Voogt

De politie pakte zaakvoerder P.K. toen op. Hij werd er meteen van verdacht dat hij beide branden had aangestoken. Na een nachtje in de cel liet de onderzoeksrechter hem uiteindelijk vrij onder voorwaarden. Maar het parket blijft hem dus beschouwen als dader. Hij werd donderdagmorgen uiteindelijk dan ook voor de correctionele rechtbank gebracht. Maar daar ontkende hij zijn betrokkenheid staalhard.

“Waarom zou hij de aandacht naar zichzelf trekken?”

“Het slaat gewoon op niets”, zegt zijn advocaat Dennis Tavernier. “Als die man inderdaad de intentie had om de verzekering op te lichten zou hij toch nooit die tweede brand stichten. De verzekering was na de eerste brand bereid om uit te betalen. Waarom zou hij de aandacht dan nog eens naar zichzelf willen trekken? Hij blijft erbij dat hij niets met die branden te maken heeft. Het kot waar het vuur de tweede keer ontstond was ook gewoon open. Iedereen kon daar in principe in.”

Het restaurant is sinds de branden gesloten. De zaakvoerder blijft de rekeningen volgens zijn advocaat wel gewoon betalen. “Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Maar zolang hij verdacht wordt, betaalt de verzekering niet uit en kan hij niet verder. Wij vragen hier dan ook resoluut de vrijspraak.” Vonnis op 16 juni.

LEES OOK: