Morgen referendum over Masterplan ‘t Steedje, oppositie noemt het “bittere schertsvertoning”

Vorige week werd een brochure verdeeld onder alle inwoners waarbij de tien punten kort voorgesteld werden. Oppositiepartij CD&V stelt zich vragen bij dat proces. Volgens oppositieraadslid Peter Velle is het een nepbevraging. “Dit is niets meer dan dure reclame voor het schepencollege op kosten van de burger. In het plan worden ook meer groen, een cultuurcluster en groen-blauwe doorsteken vooropgesteld. Mooie ideeën, maar vooralsnog ook niks meer dan dat. Aan die ideeën worden in de verste verte geen financiële plannen vastgeknoopt. Wij vrezen dan ook voor de betaalbaarheid van alle projecten. Het is een bittere schertsvertoning”, zegt Peter Velle.

Volgens burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) krijgen alle inwoners de kans om hun stem uit te brengen. Het gaat om een vrijwillige bevraging. “Het is niemand verplicht om erop in te gaan. Na de vijf participatiemomenten is er nu de burgerbevrarging. De mensen krijgen tien vragen waarbij ze hun mening kunnen geven. Op 24 oktober is er een terugkoppelingsmoment. Als er geen meerderheid is, zullen we plannen herzien”, aldus Dumarey.