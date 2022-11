Milde straf gevraagd voor man die glas kapot slaat in gezicht van andere caféganger

De feiten speelden zich op 6 februari vorig jaar af in een café in Oudenburg. Bart K. was er aanwezig met enkele collega’s, toen een vrouw volgens het parket een ludieke opmerking maakte over zijn baard. Anderhalf uur later kwam het tot een discussie tussen de beklaagde en haar partner. K. sloeg prompt een glas stuk in het gezicht van die laatste. Volgens de procureur liep het slachtoffer door de feiten snijwonden op in z’n gezicht, aan z'n oor en in z'n hals. Ze benadrukte dat Bart K. op 3 oktober dit jaar nog maar een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden kreeg, nadat hij met een pistool schoot in de richting van zijn vriendin.