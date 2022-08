Mia Moreaux (72) schrijft boek over 60-jarige carrière als kunstenaar: “Testvragen kreeg ik op school in ruil voor een tekening”

Voor Mia begon alles in 1962, toen ze 12 jaar oud was. Dat jaar begon ze aan de academie, waar ze veel heeft geleerd over kunst. “Maar ook daarvoor was ik er al mee bezig”, zegt Mia. “Zo herinner ik me dat ik elke zaterdagavond samen met mijn vader aan tafel zat, elk met een stuk behangpapier en een borstel. Hij zei dan dat ik mocht schilderen wat mij die week boeide. Toen bestond de televisie nog niet. Wanneer de televisie kwam, raakte mijn vader meer geïnteresseerd in die tv dan in het schilderen, maar dat gold niet voor mij. Ik bleef tekenen en schilderen en kreeg elke week een nieuwe opdracht van mijn vader. Zo moest ik eens een hand tekenen. Mijn vader zei dat wanneer ik dat kon, ik alles zou kunnen tekenen. Wanneer hij het goed genoeg vond, kreeg ik een frank zakgeld waarmee ik een snoepje kon kopen.”