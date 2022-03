Marc Gilliaert is nieuwe voorzitter N-VA Oudenburg

Varsenare Buurtbewo­ners blijven zich verzetten tegen bouw van meergezins­wo­nin­gen in Oude Dorpsweg

De plannen voor de bouw van twee meergezinswoningen in de Oude Dorpsweg in Varsenare blijven voor verzet zorgen in de buurt. Op de plek waar vroeger Aveve gevestigd was, willen de grondeigenaars meerdere appartementen laten zetten. “Maar men moet toch niet per se elke vierkante centimeter grond willen volbouwen?”, zegt Servaas Sierens van Leefbaar Varsenare.

