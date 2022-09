Man staat terecht voor partnergeweld en verkrachting, maar is ondertussen opnieuw samen met slachtoffer

Oudenburg Euforie én tranen van geluk bij enige West-Vlaam­se fanclub van Remco Evenepoel: “Hopelijk komt hij ooit eens naar Oudenburg”

“Een speciaal moment dat we nooit van ons leven zullen vergeten”, glundert Patrick Huyghe, voorzitter van de West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel. De leden kwamen zaterdag in Oudenburg samen om hun idool naar de overwinning in de Ronde van Spanje te schreeuwen. Wij doken mee in het feestgewoel... en wie er niet bij was, krijgt vanavond een herkansing.

11 september