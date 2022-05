Man (53) schiet met jachtgeweer aan afrittencomplex A10: “Ik jaagde op een muskusrat”

Een passant wist op 24 juni 2019 niet wat hij zag aan het op- en afrittencomplex van de A10 in Oudenburg. Stefaan D. stond met een jachtgeweer langs de weg en was aan het schieten in de richting van de vaart. De passant verwittigde meteen de politie en gaf een beschrijving van de man. “Ik was op de terugweg van mijn werk en zag een muskusrat”, zei D. tegen de rechter. “Ik jaagde op die rat.” Volgens het Openbaar Ministerie een nogal vreemde uitleg. “Er is geen enkel bewijs dat hij aan het jagen was op een muskusrat en hij heeft ook geen vergunning om ongedierte te bestrijden”, klonk het. Tijdens een huiszoeking werden drie luchtdrukwapens teruggevonden bij de man.