Maak je klaar voor deze activiteiten tijdens herfstvakantie: van griezelen tot ijsschaatsen

De herfstvakantie zetten ze in Oudenburg feestelijk, maar ook griezelend in op zaterdagnamiddag 29 oktober met een nieuwe activiteit voor het hele gezin: ‘Feesten met de Geesten’. “Tijdens deze namiddag maken we er een halloweenactiviteit voor jong en oud in CC ipso facto”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLd). “Het zal helemaal in teken zijn van de Mexicaanse feestdag ‘Dia de los muertos’, of de dag van de doden met onder meer de film Coco die getoond zal worden.”

Vervolgens is er op maandag 31 oktober het ‘herfstsportkamp’. “Kinderen van het eerste leerjaar tot en met het tweede middelbaar kunnen een hele dag sporten”, vertelt schepen van Sport Tahira Malik (Vooruit). “In de voormiddag is er een reuzenspel. Daarna gaan ze met de bus naar het Boudewijnpark om te ijsschaatsen. In de namiddag gaan ze zwemmen in het subtropisch zwembad Lago in Brugge. Sportievelingen vanaf het vierde leerjaar kunnen ook met de fiets naar Brugge rijden. Er is een uitdagende mountainbikerit.”

Op donderdag 3 en vrijdag 4 november kan er in de namiddag opnieuw gespeeld worden in de sporthal met de kinderspeeldorpen. “En voor onze tieners is er op donderdag 3 november een SWAP-activiteit, namelijk een initiatie dronevliegen. Tot slot zullen de vestigingen van Zoo BKO tussen 2 en 4 november ook geopend zijn”, besluit schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

Meer informatie over de activiteiten tijdens de herfstvakantie vind je op oudenburg.be/vakantiefolders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.