Lize Spit en Rob Van Essen komen samen naar Oudenburg voor lezing

Lize Spit behaalde een master Scenarioschrijven aan het RITSC. In 2016 verscheen haar alom geprezen debuutroman Het Smelt. Er werden meer dan 215.000 exemplaren verkocht en won de Bronzen Uil, de Boekhandelsprijs en de Hebban-Debuutprijs. Binnenkort komt er ook een verfilming in de cinemazalen. Veerle Baetens herwerkte het boek samen met Maarten Loix tot een scenario. In december 2020 verscheen de tweede roman van Spit Ik ben er niet. “Lize Spit gaat voor het eerst in gesprek met haar partner Rob van Essen voor het grote publiek. We zijn zeer trots om deze primeur te kunnen aanbieden", zegt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere. Rob van Essen heeft ook een mooi oeuvre. Zijn roman Miniapolis verscheen in oktober 2021 en in februari 2022 is een heruitgave van zijn Engeland is gesloten uit 2004 verschenen.