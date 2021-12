Lichaam Roger Van Poucke (65) gerepatrieerd, half jaar na verdwijning: “Er werd nooit echt naar papa gezocht. Dit had anders kunnen aflopen”

Jabbeke De Klimtoren-directeur is bezorgd over vijver nabij school: "Een gevaar voor voetballen­de kinderen”

VBS De Klimtoren in Jabbeke heeft het gemeentebestuur gevraagd om de veiligheid rond de vijver in het park tegenover de basisschool te vergroten. Aanleiding is de verdrinking van twee kinderen en een man eind oktober in een vijver in Halle.

7 december