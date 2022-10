Lezing over slaapproblemen bij ouderen op 17 oktober

Veel ouderen ervaren slaapgerelateerde problemen zoals ’s nachts ronddwalen of overdag meermaals in een korte slaap belanden. Maar wanneer spreken we eigenlijk van slaapproblemen? Hiervoor staan we eerst stil bij wat normaal slapen is en wat er verandert in de slaap wanneer men ouder wordt. Daarna kijken we naar wanneer slaap een probleem wordt en misschien nog wel het belangrijkste: wat je kan doen om de slaap bij ouderen te verbeteren. Inschrijven voor de lezing kan nog tot vrijdag 7 oktober op het nummer 059-40 19 95 of aan het onthaal van LDC Biezenbilk.