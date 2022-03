Leerlingen basisschool De Tandem in Roksem verwelkomd in nieuw schoolgebouw: “Het voelde alsof het weer 1 september was”

Oudenburg Kinderen leggen zelf eerste steen van nieuwbouw VBS De Tandem in Roksem

Het einde van het schooljaar is bijna in zicht, maar bij Vrije Basisschool De Tandem mogen ze nog wat verder vooruit kijken. In de Brugsesteenweg in Roksem is de eerste steen gelegd van een gloednieuw schoolgebouw voor de kinderen van de afdelingen in Roksem zelf en Westkerke. “We hopen op 1 september 2022 onze intrek te kunnen nemen", kruist directeur Lieve Mergaert de vingers.

12 mei