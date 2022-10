Leer over geschiedenis en toekomst van Europa tijdens lezing van professor Hendrik Vos

Politicoloog en professor Hendrik Vos is in de ban van Europa. Hij neemt je mee op een reis door het continent en vertelt over de rijke ontstaansgeschiedenis. Het traject van de Europese eenmaking was een grillige lijn vol onverwachte kronkels. Er was nooit een draaiboek of een breed gedragen plan, en toch ontstond - stap voor stap - de Europese Unie. Hendrik Vos gaat in deze lezing ook in op de actuele uitdagingen voor de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatuitdaging, het conflict met Rusland na de invasie van Oekraïne en het energievraagstuk dat aan beide uitdagingen gekoppeld is.