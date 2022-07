Leer fotograferen tijdens cursus van Pieter Clicteur

Je verkent de mogelijkheden van je eigen digitale camera en maakt kennis met fotografische technieken zoals diafragma, scherptediepte, sluitertijd en beweging. Deze opleiding vertaalt de technische specificaties van jouw digitale toestel in praktijkervaring zodat je zelf in staat bent om op professionele wijze met je toestel om te gaan. “De cursus is bestemd voor beginners die de basisbeginselen van digitale fotografie in praktijk wensen te leren. Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf je dus zo snel mogelijk in”, zegt schepen Romina Vanhooren.