Leef je uit tijdens de paasvakantie met dit vrijetijdsaanbod

Het team van Zoo BKO zorgt alvast voor een waaier aan leuke activiteiten. Tijdens de paasvakantie kan je terecht op 2 locaties, namelijk De Grote Wolf (Aernoutstraat 15) en De Flamingo (VBS De Tandem). Beide locaties zijn wel gesloten op paasmaandag 10 april. Ook Speelpleinwerking De Tunne opent in de paasvakantie terug de deuren voor ieder kind van 4 tot en met 15 jaar. Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking wordt aangeraden via i-Active. Het enthousiaste team van animatoren is er alvast klaar voor. Ook De Tunne is gesloten op paasmaandag. Voor de tieners van 10 tot en met 15 jaar is er elke donderdag een leuke SWAP-activiteit. Op donderdag 6 april staat er paintball op het programma en op 13 april wordt er in ipso facto een FIFA-tornooi op de playstation georganiseerd. Inschrijven is verplicht en gebeurt via i-Active.