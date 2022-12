LDC Biezenbilk en Dorpshuis Roksem zorgen voor gezellige kerstactiviteiten

Alles begint op woensdag 14 december. Je kan dan terecht in Dorpshuis ‘t Centrum in Roksem voor een gezellige hobbymiddag. “Niets is leuker dan samen creatief aan de slag gaan. Met een schaar en papier knippen en vouwen we sneeuwvlokken en fonkelende sterren”, zegt schepen Vanhooren. Deze activiteit is toegankelijk voor volwassenen en kost 1 euro.