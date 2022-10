Krijg gratis boompje tijdens Week van het Bos

Oostende Kursaal Oostende pakt uit met exclusieve en interactie­ve show Dinosaur World Live: “Kinderen zullen leren over de dino’s en ze ook mogen ontmoeten”

Dinosaurussen zijn heel populair. Dat toonde het Zandsculpturenfestival in Middelkerke deze zomer met meer dan 100.000 bezoekers. Nu pakt Kursaal Oostende uit met een nieuwe dinoshow die in februari 2023 voor het eerst naar ons land komt. “In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten was het al een groot succes, nu brengen we de show naar België met Herman Verbruggen als host”, zegt Gwen Nys, adjunct-directeur van Kursaal Oostende.

