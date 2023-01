Kom romantisch ontbijten in LDC Biezenbilk op 15 februari

“Het ontbijt in LDC Biezenbilk is steeds een groot succes en nu komt de wintereditie eraan”, zegt schepen Romina Vanhooren. “Op woensdag 15 februari gaan we de romantische toer op en organiseren we een winterontbijt in valentijnsthema. Een uitgebreid ontbijtbuffet met brood, pistolets, zoet en hartig beleg, koffiekoeken, eitjes, yoghurt, koffie, thee, chocolademelk en fruitsap staan voor je klaar. Iedereen is welkom vanaf 8.30 uur. Inschrijven kan tot 13 februari via biezenbilk@oudenburg.be, op het nummer 059-40 19 95 of spring even binnen bij het onthaal. Deelnemen kost 10 euro per persoon.”