Kom reuzenspelen ontdekken tijdens laatste Funtour van dit jaar

Oostende plant groot stadsfesti­val rond James Ensor: "Heel de stad zal in de sfeer van Ensor baden"

Tijdens ‘Ensor 2024' zal de stad Oostende negen maanden lang de kunstenaar James Ensor in de kijker zetten met een heus stadsfestival. Vanaf december 2023 tot september 2024 zullen tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis en de Venetiaanse Gaanderijen volledig in het kader van de schilder staan. Daarnaast zullen er over het hele jaar gespreid ook tal van andere activiteiten zijn. Alle creatieve ideeën zijn welkom.

