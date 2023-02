Kom je uitleven tijdens sport- en spelnamiddag in Dorpshuis Roksem

REPORTAGE. Van ‘stout’ met zeewier tot prijswin­nen­de lavacake: wij spotten de nieuwste trends op de Horeca­beurs in Bredene

Al ruim tien jaar niet te missen voor wie in het vak zit: de Horecabeurs in Bredene. Een ideaal trefpunt voor de professionals, maar ook een leuke plek om nieuwe trends in de sector te spotten. Wij passeerden langs de 150 standhouders in MEC Staf Versluys. Deze vijf bedrijven met een verrassend product sprongen ons in het oog en ontdek je weldra misschien in een horecazaak bij jou in de buurt.

6 februari