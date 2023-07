Kom feesten tijdens Rock Ettelgem

Paroles Paroles opent als eerste horecazaak in het SKY District: “Je komt hier ogen te kort”

Pieter Ericx (42) en Crist Buysse (32) openen op donderdag 13 juli in het SKY District, vlak bij het station in Oostende, hun restaurant en terras Paroles Paroles genoemd naar de gelijknamige hit van Dalida en Alain Delon. Chef Terence McGarrity verwent zijn gasten met een Frans-Italiaanse keuken vol mediterrane toetsen. Maak kennis met een jong koppel in een interieur waar Mona Lisa waakt en je al schommelend kan proeven van al het lekkers.