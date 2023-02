Kom alles te weten over autisme tijdens lezing

“Investeren in kennis over autisme zodra je weet (of vermoedt) dat je kind autisme heeft is enorm belangrijk”, aldus schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open VLD). “Daarom organiseren wij vanuit het Huis van het Kind samen met twee autismecoachen Shari en Mario een lezing over autisme. Ze hebben heel wat ervaring en werken al 10 jaar met jongeren met autisme. Met deze ervaring geven zij personen met autisme en hun omgeving tips en ondersteuning om zo het dagelijkse gebeuren haalbaar te maken en te houden. Het beloofd dus een boeiende avond te worden. Nadien kan er wat bijgepraat worden met een drankje.”

De lezing start om 19.30 uur in Dorpshuis ’t Centrum in Roksem. Deelnemen kost 3 euro, te betalen op de avond zelf (cash of via bankcontact). Inschrijven is verplicht en kan op het nummer 059-34 02 26 of via huisvanhetkind@oudenburg.be.