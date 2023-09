Koers en kermis in Westkerke

Ichtegem maakt zich op voor tien dagen Tramstatie­fees­ten

Vanaf vrijdag 1 september is Ichtegem tien dagen lang in de ban van zijn tweejaarlijkse Tramstatiefeesten. Traditioneel zijn er de uitzendingen van vrije radio Carina via 96,7 FM. De organisatie stelde een waaier aan gratis activiteiten voor jong en oud samen. “Een van de hoogtepunten wordt de reünie van diverse Ichtegemse muziekbands in hun originele bezetting”, vertelt voorzitter Luc Beernaert (58).