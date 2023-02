Kinderen amuseren zich kostelijk op ‘hun’ feest

Oostende Opnieuw zeehond gebeten door hond: dier ondertus­sen overleden

Al voor de vier keer werd er een zeehond op het strand aangevallen door een hond in de voorbije weken. De laatste aanval in Oostende dateerde van vorige week donderdag, waarbij het dier overleed aan zijn verwondingen nadat het werd overgebracht naar Sea Life Blankenberge. Voor de vrijwilligers van het NorthSealTeam is het behoorlijk frustrerend om te zien dat ondanks sensibilisering er niets verandert aan de situatie.

17:19