Kind en Gezin neemt voortaan ook gehoortesten af in Oudenburg

Kind en Gezin, anders genaamd Opgroeien, biedt in de eerste weken na de geboorte een gehoortest aan. Met de gehoortest kunnen aangeboren gehoorafwijkingen al kort na de geboorte worden opgespoord. “Deze gehoortesten zijn dus heel belangrijk in de verdere ontwikkeling van jonge kinderen. Tot op vandaag kon dit enkel in de consultatiebureaus van Gistel, Eernegem of Oostende. In samenwerking met Kind en Gezin kunnen we deze gehoortesten nu laten doorgaan in het Huis van het Kind”, zegt schepen Romina Vanhooren. “Dit gaat wel enkel over de gehoortesten voor jonge baby’s. Verdere opvolging van de jonge kinderen blijft voor de rest wel doorgaan in de bestaande consultatiebureaus van Kind en Gezin.”