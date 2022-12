Kerstfeest voor senioren en kwetsbare gezinnen op 24 december

“Eenzaamheid en vergrijzing gaan meestal hand in hand. We willen de mensen samenbrengen met lekker eten en animatie. Zo creëren we verbondenheid in deze donkere dagen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Dit jaar hebben wij bewust gekozen voor senioren vanaf 65 jaar en kwetsbare gezinnen omdat we hen de kans willen geven om een gezellig kerstfeest te vieren”, vult schepen van Welzijn Romina Vanhooren aan.