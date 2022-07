Katrien Rotsaert (31) opent pop-upfoodtruck Coco in Plassendale: “Dit is het mooiste plekje van Oudenburg, ik wil het delen met iedereen”

Oudenburg/PlassendaleSinds dit weekend kan je in Plassendale langs de vaart de foodtruck Coco van Katrien Rotsaert (31) terugvinden. Tijdens het schooljaar kan je Katrien vinden aan het bureau van het college in de Kaaistraat in Oostende, waar ze directeur is. Daarnaast verkoopt ze met ‘Magnus’ foodboxen. En deze zomer baat ze in haar eigen voortuin een foodtruck uit.

Tien jaar al woont Katrien langs de vaart in Plassendale. Vorig jaar startte de directrice van het college in de Oostendse Kaaistraat het project ‘Magnus’ op, waarmee ze foodboxen verkoopt. “Ik had nood aan een uitlaatklep naast mijn job als directeur. Dat is vooral administratief werk. Magnus bestaat nu een klein jaar en is een groot succes. Tijdens de zomer is het wat rustiger bij Magnus en daarom ging ik op zoek naar iets anders om te doen. Ik vond een oude caravan uit 1973 en heb die helemaal omgebouwd tot foodtruck. Daarmee is het zusje van Magnus, Coco, geboren.”

Volledig scherm Coco is te vinden langs de vaart in Plassendale. © Emelyne Six

Zelfgemaakte en lokale producten

Bij Coco kan je genieten van zelfgemaakte en lokale producten, in een prachtig kader. “Ik probeer zoveel mogelijk producten zelf te maken. Zo maak ik mijn eigen limonade en bij onze croques kan je ook zelfgemaakte pesto en mayonaise verkrijgen. Wat ik niet zelf kan maken, haal ik bij lokale handelaars. Zo komt ons ijs van een boerderij in De Haan en kan je hier het lokale bier van Zandvoorde drinken.”

Volledig scherm Bij Coco kan je onder andere vers hoeve-ijs en zelfgemaakte limonade verkrijgen. © Emelyne Six

Vooral fietsers vinden de weg naar Coco, maar ook vaste klanten van Magnus komen langs om te proeven van Katriens limonade. “De mensen zijn heel benieuwd naar mijn limonade en komen dus speciaal naar hier om hem te proeven. Verschillende fietsknooppunten passeren hier en dus zijn er veel fietsers die even stoppen om iets te drinken of te eten. Zo ben ik vandaag, dinsdag, uitzonderlijk open door de warmte zodat ik verfrissing kan bieden aan fietsers.”

Sociaal contact

Katrien geniet met volle teugen. “Het sociaal contact met de mensen vind ik geweldig. Ik word er helemaal blij van om de mensen te plezieren en kennis te laten maken met deze producten. En deze locatie! Voor mij is dit het mooiste plekje in Oudenburg en dat wil ik delen met iedereen. Ik wil andere mensen laten genieten van dit prachtige zicht. Plassendale is dan ook een echte toeristische hotspot geworden die je zeker eens moet bezoeken.”

Volledig scherm Coco is te vinden langs de vaart in Plassendale. © Emelyne Six

Vakantie in eigen stad

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) is alvast fan. “Ik vind dit een geweldig initiatief. Met museumboot Tordino, B&B-boot Le Fabuleux Destin, ijsjeszaak De Drie Zusters, fietscafé ’t Spaans Tolhuis en restaurant Plassendale was Plassendale al ruim bedeeld qua toeristische mogelijkheden. Daar draagt deze nieuwe foodtruck mee aan bij. Plassendale straalt rust en plezier uit. Ik ben zeer gelukkig dat we voor het ultieme vakantiegevoel terechtkunnen in eigen stad. We willen de site dan ook alle kansen geven om zich verder te ontplooien in functie van het zachte toerisme, met respect voor de rust en de eigenheid van de site.”

Coco is open van woensdag tot zondag tussen 11 en 18 uur en dat tot 15 augustus. Katrien is van plan om ook tijdens de weekends in september te openen. Volg ook zeker de Facebookpagina voor updates.

