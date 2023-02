Jongeman gewond bij zwaar ongeval: “We moesten onze tijd nemen om hem te bevrijden”

Oostende Jongerenmu­ziek­cen­trum OHK heeft nieuwe locatie in centrum Oostende: “Jonge artiesten kunnen hier helemaal hun ding doen”

Na een tijdelijke stop in de cafetaria van het oude zwembad, heeft jongerenmuziekcentrum OHK nu opnieuw een vaste locatie. Ze zijn nu te vinden aan de hoek van de Christinastraat en Van Iseghemlaan, niet zo ver van hun vorige locatie waar ze dertig jaar te vinden waren. “We zijn heel blij dat we ons hier eindelijk kunnen vestigen en de mensen verwelkomen. Het is een beetje thuiskomen”, zegt Tuur Soete, één van de werkkrachten bij OHK.