Inwoners stemmen op 24 september over Masterplan Oudenburg: “De burger is nu aan zet”

Bredene VBS Duinen start schooljaar met vernieuwde school. “Binnenkort vieren we met een feestweek”

De kinderen van VBS Duinen werden op de eerste schooldag ontvangen op de nieuw aangelegde groene speelplaats die voor de gelegenheid versierd was met ballonnen. De voorbije drie jaar werd er grondig verbouwd op de school, maar nu zijn de werken klaar. Daarom last de school een feestweek in midden september.

1 september