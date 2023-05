Info- en participatiemoment over RUP Abdij en RUP Millebeek op 8 juni

Wat te doen in Brugge en aan de kust tijdens het pinkster­week­end: van freerun­ning tijdens Jump! tot een grote rommel­markt

Nog geen plannen voor 27, 28 en 29 mei en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw verlengde pinksterweekend alvast niet meer stuk. Er valt in elk geval van alles te beleven in Brugge en aan de kust.