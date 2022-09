IN BEELD. Fanclub Oudenburg gaat uit zijn dak: “Van een grand cru jaar gesproken”

Omdat er nog geen fanclub was in West-Vlaanderen voor Remco Evenepoel besloot Patrick met een aantal kameraden om er twee jaar terug één op te richten. “En of we een boerenjaar beleven”, reageert hij enthousiast. “Vanaf 4 uur stroomde het volk binnen bij Jerre, ons supporterslokaal. Hoe meer kans hij maakte op de wereldtitel, hoe meer mensen zich kwamen aansluiten bij het feestgedruis. Toen hij alleen vertrok wisten we ‘dit wordt een kat in het bakkie’. Zelf kreeg ik kippenvel toen ik onze 22-jarige trots alleen over de eindmeet zag rijden. Sommige supporters lieten hun tranen de vrije loop. Het was een magisch moment, net zoals we er dit seizoen al zoveel hebben beleefd.”

De goeie wielerprestaties van Evenepoel leggen zijn fanclubs geen windeieren. Dat is ook zo in Oudenburg. “Twee terug zijn we met een honderdtal leden gestart, dat groeide langzaam maar dit seizoen zien we een verdubbeling maar er is nog groeipotentieel. Het kost 30 euro per jaar om je aan te sluiten. Voor dat geld krijg je een exclusieve t-shirt, kan je met de bus mee naar verschillende wedstrijden en geniet je uiteraard van de unieke ambiance”, promoot Patrick. “Het WK beleefden we bijvoorbeeld met een lekker ontbijt. Die boterkoeken hebben nog nooit zo goed gesmaakt. Zo’n seizoen nog verbeteren is haast onmogelijk maar we zouden blij zijn mocht hij het kunnen evenaren. We kijken al uit naar de Giro en de Ronde van Frankrijk maar eerst deze wereldtitel vieren.”