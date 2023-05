“Ik ging hem zoeken en zag agenten. Ik vroeg hun rechtuit of het om mijn broer ging. Ze knikten”: familie van slachtoffer in shock na dodelijke aanrijding in Oudenburg

“Duizendmaal sorry. Ik weet niet of ik mezelf dit ooit kan vergeven.” Een ontroostbare Caroline (60) uit Oudenburg zit met de handen in het haar wanneer ze vertelt over het dramatische ongeval van zaterdag, toen ze met haar wagen van de rijbaan afweek en fietser Filip Steen (52) aanreed. De man, die op dat moment boodschappen deed voor zijn bejaarde mama, overleed aan zijn verwondingen. Ook zijn familie is in shock door het plotse verlies van hun zoon en broer. “Zomaar afwijken op een rechte baan, daar moet een goede uitleg voor zijn.”