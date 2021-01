Iconisch restaurant De Clesse week na inferno opnieuw getroffen door brand: gerecht onderzoekt piste van brandstichting

Oudenburg Uitbaters restaurant De Clesse blijven strijdvaar­dig na verwoesten­de brand: “Al moeten we onze zaak steen per steen heropbou­wen, de vlammen krijgen ons niet klein”

27 december Daags na de zware brand in restaurant De Clesse op de Markt van Oudenburg, broeden verschillende inwoners en collega-ondernemers op plannen om zaakvoerder Patrick Konings te steunen. Zo bakten Gina Gryson en Kris Houthoofdt van brasserie ‘t Vielootje oliebollen, de opbrengst gaat naar de getroffen man. “Hartverwarmend”, zegt de getroffen uitbater. “Momenteel zitten we op een rollercoaster van emoties, maar we zijn 300 procent zeker dat we de zaak weer zullen heropenen. Al moeten we het steen per steen doen.”