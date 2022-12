Huisartsenpraktijk met meer dan 4.000 patiënten is verhuisd naar overkant van de straat: “Niet getwijfeld toen pand vrij kwam”

OudenburgHuisartsen worden tegenwoordig overspoeld. En dat is bij huisartsenpraktijk Mediburg in Oudenburg niet anders. Maar daar kunnen ze zich sinds kort wél laten overspoelen in een gloednieuwe praktijk. “Nu kunnen we onze patiënten in de best mogelijke omstandigheden ontvangen én behandelen”, klinkt het.

Ze verdrinken tegenwoordig in het werk. De wachtzaal zit tjokvol. Maar toch glunderen huisartsen Stern Bossier (35) en Tom Lagaert (32) tegenwoordig tijdens hun werk. De reden: na maanden renoveren konden ze hun intrede nemen in hun gloednieuwe huisartsenpraktijk Mediburg. Nu nog samen met nog twee artsen en twee secretaresses. Maar daar komt binnenkort nog wat meer volk bij. En dat is geen overbodige luxe, want Stern en Tom hebben samen maar liefst 4.100 mensen op hun patiëntenlijst staan.

Stern startte in oktober 2014 met haar praktijk in de Westkerksestraat in Oudenburg. Tom kwam daar exact drie jaar later bij. De praktijk bleef groeien en barstte nu zowat letterlijk uit haar voegen. “We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een ander pand”, zegt Tom. “En dat hebben we uiteindelijk veel dichterbij gevonden dan we zelf verwacht hadden.”

Pand aan de overkant gekocht

Het KBC-kantoor - letterlijk aan de overkant van de straat - sloot namelijk enkele maanden geleden de deuren. En die kans lieten Stern en Tom niet schieten. Zij kochten het gebouw en startten met de renovatiewerken. Toen die enkele weken geleden afgerond waren kon de verhuis beginnen. Letterlijk alles de straat oversteken, dus.

De praktijk verhuisde niet alleen, ze breidde ook uit. Zo zitten er tegenwoordig drie huisartsen - naast Tom en Stern is dat Lien Wittevrongel - en een arts in opleiding, namelijk Amber Tolpe. In januari komt daar met Florence Depotter nog een huisarts bij. Vanaf dan zullen ook een podoloog, een diëtiste en een jobcoach één keer per week in de praktijk koen werken. “We zijn bewust naar dat soort specialisten op zoek gegaan”, zegt Stern. “Zo kunnen we onze patiënten een behoorlijk allesomvattende behandeling geven. Het is altijd onze bedoeling geweest om te evolueren naar een multidisciplinaire praktijk. En ik denk dat we daar op die manier wel in zullen slagen.”

