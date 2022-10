Huis van het Kind Oudenburg verhuist naar nieuwe locatie

Gistel Oxfam Wereldwin­kel sluit Week van de Fair Trade af met fairtrade­dag

Deze week was het de Week van de Fair Trade en organiseerden de Oxfam Wereldwinkels in heel Vlaanderen tal van acties en legden ze de link tussen klimaat en eerlijke handel. Zo ook in de Oxfam Wereldwinkel in Gistel die al tien jaar te vinden is in de Kerkstraat. Afsluiten deden ze vandaag in stijl tijdens de fairtradedag met een hapje en een drankje.

15 oktober