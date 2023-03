Honderden vluchtelingen nam Rita (65) al in huis: “Ze zijn heel dankbaar... maar soms wordt het wat te veel”

Bewoner bakt frietjes, maar valt in slaap: apparte­ment onbewoon­baar door brand

In de Jules Peurquaetstraat in Oostende is vrijdagnacht een appartement onbewoonbaar verklaard na een brand. De bewoner had frietjes gebakken, maar was daarna in slaap gevallen. “Hij werd gelukkig gewekt door z'n rookmelder”, zegt brandweerkapitein Dirk Maertens.