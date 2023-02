Het Vrijboompje gehuldigd als ‘Boom van het Houtland 2023’: “Hij staat perfect symbool voor het belang van de bescherming van bomen in bebouwde kom”

Oud en nieuw verbinden

Domien Van Dijck licht het verslag van de jury toe: “Hoewel de naam anders suggereert, staat het ‘vrij’ boompje - zoals zoveel bomen in Vlaanderen - gevangen tussen beton en tegels. Het Vrijboompje is een inheemse zomerlinde die zijn mooie natuurlijke habitus behouden heeft. Aan de boom hangt ook een opvallend historisch verhaal vast wat we ook heel belangrijk vinden bij het kiezen van een winnaar en heel erg appreciëren. Het kapelletje is dan weer een schoolvoorbeeld voor de boomkapelletjes die zo typisch zijn voor onze streek. De boom staat middenin de bebouwde kom en is erg beeldbepalend voor de straat en de wijk. Zo verbindt deze boom oude tradities met nieuwe uitdagingen en belangen voor bomen. Volgens de jury staat de boom perfect symbool voor het belang van de bescherming van bomen in bebouwde kom. Het Vrijboompje verdient dus dubbel en dik de titel ‘Boom van het Houtland 2023’.”

Onze-Lieve-Vrouwboom

Achter de boom schuilt een mooi verhaal. Schepen van Milieu Gino Dumon (Vooruit) vertelt: “Reeds in de 17e en 18e eeuw vinden we vermeldingen van een bijzondere boom op deze plaats. Aanvankelijk was er sprake van een Onze-Lieve-Vrouwboom, verwijzend naar het kapelletje dat zich in of naast de boom bevond. Pas later, in de 20e eeuw, dook de naam ’t Vrijboompje op. Deze naam verwijst naar de galg die zich in de middeleeuwen iets verderop bevond. Wie kon ontsnappen van het galgenveld en een boom met een Onze-Lieve-Vrouwenbeeldje kon bereiken was een vrij persoon. Die legende blijft leven wat deze boom iets speciaals geeft.”