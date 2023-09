GBS De Bever start schooljaar ‘goed fout’

GBS De Bever in Ichtegem is het nieuwe schooljaar ‘goed fout’ gestart. Via de outfits van de kinderen en de leerkrachten maakten werd dit vrijdagmorgen al duidelijk. “Het is best OK om fouten te maken. Je wordt er alleen maar beter en sterker door. Leren is immers proberen, en daar horen fouten zeker bij”, zegt directeur Carl Vangheluwe.