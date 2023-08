HUIZEN­JACHT. Vakantiege­voel in Kortrijk: “Vanaf 450.000 euro woon je aan de oevers van de Leie”

Op zoek naar een nieuwe stek, benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? We zoeken het elke week voor je uit, met een lokale vastgoedexpert. Deze keer speuren we in Kortrijk naar huizen waar je je élke dag op vakantie waant. “Deze buurt biedt je de rust en de gezelligheid van een woning aan zee, maar ligt toch op wandelafstand van Kortrijk-centrum.”