Geniet van sport, spel en fun tijdens krokusvakantie

Oudenburg Rampenplan even van kracht na gaslek: "Dertigtal mensen moesten hun huis verlaten”

Bij werkzaamheden in Oudenburg werd dinsdagmiddag een middengasleiding geraakt. Het stedelijk rampenplan werd even afgekondigd en zo’n dertig mensen werden uit hun woning geëvacueerd. “Het lek was heel goed te horen en te ruiken. Dus de brandweer nam geen risico”, aldus de burgemeester.

1 februari