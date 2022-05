OudenburgDinsdag is gemeenteraadslid Nathalie Poldervaart (49) plots overleden. De stad Oudenburg heeft een rouwregister geopend in LDC Biezenbilk voor wie Nathalie wenst te herdenken. Met dit onverwachte overlijden verliest de stad een dynamisch en goedlachse dame.

Op dinsdag 10 mei kwam het onwezenlijke nieuws dat Nathalie Poldervaart onverwachts is overleden. Nathalie was getrouwd met Patrick Vandenberghe, mama van drie kinderen en oma van een kleindochter. Ze was geen onbekend gezicht in Oudenburg. Als kapster verzorgde ze de snit van menig Oudenburgnaars in haar eigen kapsalon ‘Hairstyle Luna’. Daarnaast was ze als bestuurslid één van de drijvende krachten achter Rope skippingclub ‘SKipOudenburg’. Iedere dinsdagavond was ze ook een trouwe kaartster in de Jerre.

In 2012 zette Nathalie haar eerste stappen in de politiek bij de gemeenteraadsverkiezingen waarbij ze toen 385 voorkeursstemmen behaalde. De politieke microbe had haar duidelijk te pakken gekregen en ze bleef zich inzetten voor haar partij, Open Vld. Als bestuurslid van de partij stond ze als teamplayer steeds paraat om de handen uit de mouwen te steken. In april 2019 legde Nathalie de eed af als gemeenteraadslid voor Open Vld in de Oudenburgse gemeenteraad. Daar drukte ze haar stempel op verschillende dossiers, maar haar liefde voor het volk primeerde. Zo zette ze zich dan ook in op sociale thema’s zoals jeugd en gezin en meer beleving in de stad.

Het stadsbestuur wenst de familie en de vele vrienden en kennissen van Nathalie een hart onder de riem te steken en opent een rouwregister, als blijk van waardering voor een zetelend gemeenteraadslid. Vanaf vandaag 11 mei kan iedereen wie dit wenst het rouwregister tekenen in het onthaal van LDC Biezenbilk. Op een later moment zal er gecommuniceerd worden over de uitvaartplechtigheid.