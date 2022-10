Ga op herfstwandeling in Roksem op 31 oktober

“De doelstelling is om ook in Roksem een gevarieerd activiteitenaanbod uit te bouwen met én voor de buurt”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld). “We gaan van start op maandag 31 oktober met een herfstwandeling rond Roksem. Strek even de benen en sla een praatje met nieuwe en oude bekenden in de buurt. Elke stap telt. De route bedraagt ongeveer 3,5 km en is toegankelijk voor jong en oud. Na de wandeling kan er nagepraat worden in het dorpshuis met een boterkoek en tas koffie of thee. We spreken om 9 uur af aan dorpshuis ’t Centrum.”