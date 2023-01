Ga met kikker Moovie op stap in Oudenburg

Oostende Wagen crasht tegen rotsblok­ken in centrum van Oostende na achtervol­ging: als bij wonder geen gewonden

In Oostende is vrijdagmiddag een wagen met Franse nummerplaat gecrasht op het Vissersplein na een politieachtervolging. Als bij wonder vielen er geen gewonden. De wagen kwam namelijk tot stilstand vlak naast het evenement ‘Christmas Village’.

30 december