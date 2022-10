Ga langs bij de psycholoog voor maar 11 euro

Er wordt op alle vlakken erg veel van ons verwacht. Soms kan het te veel worden en geraken je geest en je lichaam overbelast. De coronacrisis hakte er bij veel mensen in. Opdat iedereen die dat nodig heeft, een goede toegang zou hebben tot professionele psychische ondersteuning, heeft de federale overheid een initiatief opgestart waardoor mensen zich dicht in de buurt en voor een lagere kostprijs kunnen laten begeleiden door een eerstelijnspsycholoog. Dit aanbod van de overheid is gericht op zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Hierbij gaat extra aandacht voor hen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie.

Vanaf vrijdag 7 oktober houdt psycholoog Carine Hamelryck wekelijks een zitdag in LDC Biezenbilk. “Je kan bij Carine terecht met eerste lichte tot matige psychische klachten”, vertelt schepen Romina Vanhooren. “De kostprijs voor een individueel gesprek bedraagt 11 euro per sessie of 4 euro indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. De eerste afspraak is gratis, je kan maximaal acht sessies per jaar volgen. Zo verlagen we de drempel om psychologische hulp te zoeken.”