Funtour is terug in Oudenburg, met als eerste halte speelplein Grietlaan

Door de coronapandemie kon de Funtour in Oudenburg de voorbije twee jaar niet doorgaan, maar gelukkig komt hier een eind aan. Op woensdag 16 maart gaat de Funtour weer officieel van start. Kinderen kunnen van 13.30 tot 16.30 uur gratis komen ravotten op het speelplein van de Grietlaan. Deze eerste Funtour staat volledig in het teken van de lente. Kom dus meespelen op het speelplein, doe mee met een Kubb-toernooi of spring op het springkasteel.

Schepen van Jeugd Romina Vanhooren: “We hebben heel hard naar uitgekeken om de Funtour eindelijk weer te mogen organiseren. Nu het code geel is, mag het eindelijk van start gaan en dat op het speelplein Grietlaan. Veel Oudenburgnaars weten het speelplein niet zijn, dus hopen we dat door deze Funtour de mensen het speelplein meer zullen terugvinden en bezoeken. Want het is een ruim plein tussen allemaal huizen waar geen auto’s mogen komen, waardoor het ook een van de veiligste pleinen in Oudenburg is.”