Frederiek Vandenbussche opent naast restaurant nu ook apero- en wijnbar Boire au Terroir: “Ik wil de mensen kennis laten maken met unieke dranken”

EttelgemFrederiek Vandenbussche van restaurant La Maison du Terroir in Ettelgem opent vanaf morgen 18 mei naast zijn restaurant een nieuwe apero- en wijnbar, Boire au Terroir genaamd. Hiermee wil hij meer mensen kennis laten maken met zijn restaurant, maar ook met verschillende soorten unieke aperitiefdranken en wijnen. Deze nieuwe bar is ook een voorbereiding op de tiende verjaardag van het restaurant dat hij later dit jaar zal vieren met een groot feest.

La Maison du Terroir is al tien jaar een vaste stek voor inwoners van Ettelgem en erbuiten om te genieten van heerlijke maaltijden van chef-kok Frederiek Vandenbussche. Hij studeerde 25 jaar geleden af op de hotelschool in Koksijde en startte tien jaar geleden met zijn eigen restaurant in Ettelgem. “Ik ben eigenlijk van nul begonnen”, zegt Frederiek. “Het gebouw dat we nu gebruiken als restaurant was hiervoor mijn huis. Ik heb het allemaal zelf getekend en heb er samen met een architect aan gewerkt. De eerste drie jaar combineerde ik het restaurant nog met een andere job omdat ik wou aftoetsen of het zou werken. Ik merkte dat het goed werkte en heb dus na drie jaar beslist om volledig zelfstandig te gaan. Nu ben ik al aan mijn tiende jaar in Ettelgem en ik heb helemaal geen spijt van mijn beslissing.”

Uitgebreid met orangerie en zalen

Sindsdien is het restaurant uitgebreid met een orangerie of wintertuin en een paar maanden geleden opende Frederiek ook drie grote zalen die gebruikt kunnen worden voor meetings of andere activiteiten. “De drie zalen hebben de namen gekregen van de grootste formaten die je kan hebben van wijnflessen. Zo heb je zaal Balthazar dat vernoemd is naar een wijnfles van 12 liter, zaal Nabuchodonosor is vernoemd naar een wijnfles van 15 liter en ten laatste hebben we zaal Melchior vernoemd naar een wijnfles van 18 liter. Die grote flessen kan je in mijn restaurant ook terugvinden en van proeven wanneer je naar onze nieuwe bar komt.”

Volledig scherm De bar heeft ook een waterkaart met exclusieve bronwaters. © Emelyne Six

Van wijn en bier tot gin en water

Dat is dan ook de volgende uitbreiding dat Frederiek heeft gedaan aan zijn restaurant: een apero- en wijnbar. Aan de voorkant van het restaurant zal je buiten op het terras kunnen genieten van een lekker drankje. Van champagne en gin tot een mooie selectie Europese wijnen en zelfs unieke soorten bronwaters. Er zal voor iedereen wat wils zijn. “Met deze nieuwe bar wil ik mensen kennis laten maken met ons restaurant en met unieke dranken”, zegt Frederiek. “Je zal er diverse champagnes, verzorgde apero’s en originele gins kunnen drinken en degusteren. Er zal ook een originele waterkaart zijn uitsluitend met exclusieve bronwaters. Wijn kan natuurlijk ook niet ontbreken met een mooie selectie Europese en vooral Franse wijnen en dat per glas. Je zal de keuze hebben tussen meer dan 120 referenties uit onze wijnkaart. Bier zal je er ook kunnen drinken met diverse Belgische bieren en trappisten uit eigen streek. Zo werken we samen met de mensen van Zeebonk uit Oudenburg die hun eigen gin en bier hebben. Het zal een grote meerwaarde zijn voor de zaak en zal hopelijk de drempel verlagen voor mensen om binnen te springen.”

Volledig scherm Op het terras zal je kunnen genieten van unieke dranken. © Emelyne Six

Groot verjaardagsfeest voor tienjarig bestaan

De apero- en wijnbar opent morgen op 18 mei officieel zijn deuren. Vanaf dan zal je er kunnen genieten van een lekker drankje. De bar is eigenlijk een voorbereiding voor het groot verjaardagsfeest die gepland staat voor het tienjarig bestaan van het restaurant. “In oktober zullen we een groot verjaardagsweekend organiseren om het tienjarig bestaan van het restaurant te vieren”, vertelt Frederiek. “We zijn nu al bezig met de voorbereidingen en de nieuwe wijnbar is al een eerste stap. In het weekend van 14 oktober zal er veel te doen zijn. Zo starten we met een modeshow waarvoor we ook met lokale handelaars werken. Ook een groot gala en een zondagslunch staan gepland. Daarna zullen we verder vieren met tien thema-avonden, maar daar wordt nog aan gewerkt. Het zal een mooi moment zijn en ik kijk er al heel hard naar uit.”

Vanaf morgen 18 mei kan je komen genieten van een drankje bij Boire au Terroir. De bar is open van woensdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op zaterdag en zondag is de last call om 16u45. Vooraf reserveren is wenselijk om zeker te zijn van je tafel en kan enkel telefonisch op 0496 17 83 52.