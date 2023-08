Fotosalon in LDC Biezenbilk

Zaakvoer­der opnieuw betrapt op verschil­len­de inbreuken tijdens controleac­tie in horecazaak La Croisette

La Croisette, een horecazaak op de Albert I-promenade in Oostende, bleek tijdens een controleactie van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en FOD Financiën met verschillende zaken niet in orde. Het is niet de eerste keer dat de zaakvoerder niet in regel is. De voorbije jaren gebeurde dat al diverse keren.