Flitscijfers in Oudenburg zijn gedaald

In januari en februari van dit jaar werd in totaal bijna negen uur geflitst langs de Oudenburgse wegen. 10% van de bestuurders waren in overtreding. In dezelfde periode vorig jaar was dat 14% van de bestuurders wat betekent dat er een daling is. “We hopen dan ook dat deze dalende trend verder wordt gezet”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLd) die ook voorzitter is van de politiezone Kouter.