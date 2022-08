Fietser (69) gewond na valpartij

Oostende/Assebroek Familie blijft met veel vragen achter nadat Spaanse boer lichaam van Hugo (81) vindt: "Hij zou normaal nooit zelf buiten het dorp gaan”

De familie van Oostendenaar Hugo Dewulf (81) blijft met heel wat vragen achter nu het lichaam van de tachtiger in Spanje werd teruggevonden. Het was een amandelboer die hem onder een boom aantrof, op zo’n negen kilometer van Hugo’s woonplaats. “Hoe is hij daar beland? Reed hij er zelf heen? Werd hij er gelegd? We weten het voorlopig niet”, aldus zijn zoon.

26 augustus