Erfgoedkring 8460 blikt terug op schooltijd in tentoonstelling ‘Us schooltje’

WestkerkeDit weekend kan je bij vrijebasisschool De Tandem in Westkerke de tijdelijke tentoonstelling ‘Us schooltje’ bezoeken. Deze tentoonstelling blikt terug op het rijke verleden van de school die na bijna 150 jaar zijn deuren zal sluiten. Vanaf volgend schooljaar zullen de leerlingen van de school in het nieuw gebouw in Roksem les volgen.

Voordat de school gesloopt wordt eind dit jaar, wilde Erfgoedkring 8460 samen met alle oud-leerlingen en huidige leerlingen een tentoonstelling doen rond hun school. Vanaf volgend schooljaar zal de school sluiten en zullen de leerlingen les volgen in het nieuw gebouw aan de Brugsesteenweg in Roksem. Omdat ze dit niet zomaar wilden laten passeren, hebben ze bij Erfgoedkring 8460 gezorgd voor een leuke tentoonstelling over de school en blikken ze terug op bijna 150 jaar Westkerks schoolleven.

De school werd opgericht in 1880 door de zusters van H. Vincentius in Eernegem en heeft een rijke geschiedenis. Veel bewoners van Westkerke zijn er op school geweest en hebben er veel herinneringen aan. “Daarom dat we ook beslist hebben om deze tentoonstelling te doen voordat de school definitief weg is”, zegt Koenraad Blontrock van Erfgoedkring 8460. “We hebben mensen opgeroepen om ons foto’s van toen ze nog op school zaten door te geven en met al het verzamelde materiaal hebben we een mooie tentoonstelling in elkaar kunnen steken. Iedereen is welkom om herinneringen op te doen en zichzelf te zoeken op de klasfoto’s.”

Volledig scherm In de tentoonstelling zijn er klasfoto's te vinden vanaf het geboortejaar 1906 tot nu. © Emelyne Six

De tentoonstelling is enkel dit weekend te bezoeken in het schoolgebouw van VBS De Tandem in Westkerke. Vandaag kan je er nog terecht tot 17 uur. Morgen, op 24 april, kan je ook nog langsgaan van 10 tot 17 uur. De toegang is helemaal gratis. Dit is nog je laatste kans om de school binnen te wandelen voordat het later dit jaar gesloopt wordt. In de plaats komen er woningen. Deze tentoonstelling kadert in de Erfgoeddag 2022 onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’